Зеленский раскрыл предполагаемые планы ВС РФ на Харьковском направлении Зеленский: ВС РФ собирают войска для наступления к северо-западу от Харькова

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении из Харькова, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что Вооруженные силы РФ собирают на границе еще одну группировку войск для наступления на Харьковском направлении. По его словам, российские войска планируют атаку в 90 км к северо-западу от Харькова. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Россия готовится к попытке наступательных действий, и в 90 километрах отсюда (от Харькова. — NEWS.ru) на северо-запад, у нашей границы, собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не хочет мира, — заявил глава государства.

Министр юстиции Денис Малюська ранее заявил, что власти Украины за последние несколько недель освободили 350 заключенных из-за продвижения ВС России в Харьковской области. По его словам, в стране не хватает ресурса, чтобы пополнять ряды ВСУ.

До этого главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что для украинской армии наблюдается сложная ситуация в районе села Кисловка Харьковской области на фоне успешного продвижения российских войск в регионе. Он выразил мнение, что ВС России пытаются занять позиции у реки Оскол для продолжения наступления.

Тем временем военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что российские войска углубили и расширили фронт на Харьковском направлении. По его оценкам, Вооруженные силы Украины будут вынуждены задействовать дополнительные резервы. Минобороны России эту информацию не комментировало.