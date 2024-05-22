«Больше резервов»: Сладков рассказал об обстановке под Харьковом Сладков: продвижение ВС РФ под Харьковом заставит ВСУ задействовать резервы

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил в своем Telegram-канале, что российские войска углубили и расширили фронт на Харьковском направлении. По его оценкам, Вооруженные силы Украины будут вынуждены задействовать дополнительные резервы. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Харьковское направление: мы предлагаем противнику вовлечь в боевые действия еще больше резервов, — написал он.

Сладков отметил, что ВС РФ перешли границу в новом месте, углубившись на 4 км вглубь линии фронта. По его словам, войска также расширили фронт на 12 км — его протяженность теперь составляет до 50 км. Военкор добавил, что Сумская область и сами Сумы также оказались под «прицелом» российской армии.

Военкор ранее сообщил, что ВС России продвигаются к северу от Харькова — в сторону Липцов и Волчанска. По его словам, на данных направлениях противник стал активнее применять штурмовую авиацию. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого британский эксперт Александр Меркурис выразил мнение, что текущая ситуация для Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий стала хуже критической. При этом он подчеркнул, что такая тенденция просматривается на всех направлениях проведения специальной военной операции.