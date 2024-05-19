«Касается всех направлений»: в Британии озвучили плохие новости для Украины Британский эксперт Меркурис: положение ВСУ на поле боя стало хуже критического

Фото: МО Украины

Текущая ситуация для Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий стала хуже критической, такое мнение в своем блоге на YouTube высказал британский эксперт Александр Меркурис. При этом он подчеркнул, что такая тенденция просматривается на всех направлениях специальной военной операции.

Мы получаем все больше новостей с фронта, и эти вести продолжают быть очень плохими для украинцев. Если говорить точнее, то ситуация в целом переходит от просто критической к худшей, и это касается всех направлений, — заявил Меркурис.

Британский эксперт добавил, что потери украинских подразделений на различных участках СВО достигли 70%. Кроме того, командование ВСУ вынуждено постоянно перебрасывать элитные бригады с одного направления на другое. Это еще больше истощает эти части, отметил Меркурис.

Ранее военный корреспондент Александр Коц выразил уверенность, что наступление российских войск в Харьковской области позволит им продвинуться и на других направлениях СВО. Он объяснил, что украинские войска активно перебрасывают силы и средства под Харьков. Этим они создают их дефицит на других участках. По мнению Коца, в скором времени ВС России начнут «рвать».