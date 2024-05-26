Европейские страны договорились об условии ввода войск на Украину Der Spiegel: страны Балтии и Польша предупредили о вводе войск на Украину

Фото: МО Украины

Если Россия достигнет большего результата во время продвижения в Харьковской области, то страны Прибалтики и Польша введут свои войска на Украину, пишет Der Spiegel. Отмечается, что депутаты этих стран сообщили о своих планах немецким властям во время конференции по внешней политике и безопасности в Таллине.

Как подчеркивает издание, после этого шага НАТО окончательно станет стороной конфликта на Украине. Именно этого опасаются канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден, пишут авторы статьи.

Ранее американский миллиардер и предприниматель Дэвид Сакс высказал мнение, что отправка войск США на Украину приведет к третьей мировой войне. Так он отреагировал на слова лидера демократов в палате представителей Конгресса США Хакима Джеффриса, который допустил отправку американских войск на Украину, если Киев потерпит поражение в СВО.

При этом официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что американский лидер Джо Байден «ясно дал понять, что этого не произойдет». При этом комментировать слова члена конгресса он отказался.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что положительно относится к идее французского коллеги Эммануэля Макрона о возможности направления иностранных войск на Украину. По его словам, в частности, западные военные могли бы заняться обучением украинских солдат.