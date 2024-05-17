Зеленский высказался об идее Макрона отправить западные войска на Украину Зеленский положительно оценивает идею Макрона о западных войсках на Украине

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что положительно относится к идее французского коллеги Эммануэля Макрона о возможности направления иностранных войск на Украину, передает издание «РБК-Украина». По его словам, в частности, западные военные могли бы заняться обучением украинских солдат.

Обучение на Украине логично, мы об этом уже говорили. Быстрее, чем ехать, например, во Францию, даже в Польшу. А потом — сотрудничество по разминированию, можно сделать хаб по ремонту французской же, например, техники прямо на Украине, чтобы не отправлять ее во Францию. Я на это смотрю очень положительно, — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что украинский лидер выступил против запрета на удары западным оружием по территории России. По его мнению, такие атаки являются «защитой» и «предупреждением» со стороны Киева.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить от своих партнеров на Западе гарантии безопасности в энергетической сфере, включая ядерную. Помимо этого, Киев хочет добиться для себя свободного судоходства в черноморской акватории. Глава государства также допустил «серьезный шаг» в вопросе обмена пленными с Россией.