Зеленский ответил, что думает о запрете на удары западным оружием по России Зеленский выступил против запрета на удары западным оружием по территории России

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Запрет на удары западным вооружением по территории России не должен существовать, такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, его слова приводит украинское издание «Страна.ua». Как считает политик, такие атаки являются «защитой» и «предупреждением».

Я не считаю, что должны быть какие-то запреты, — заявил Зеленский.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США не поощряют и не разрешают удары Украины по российской территории. По его словам, Вашингтон неоднократно говорил, что в конечном итоге Киев самостоятельно принимает решения об атаках и военных операциях.

До этого Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить от стран Запада гарантии безопасности в энергетической сфере, включая ядерную. Помимо этого, Киев хочет добиться свободного судоходства в водной акватории Черного моря. Президент также допустил «серьезный шаг» в вопросе обмена пленными с Россией.

Говоря о плохом состоянии оборонительных сооружений ВСУ на Харьковском направлении, Зеленский объяснил это условиями строительства. Так, первые две фортификационные линии возводили военные, а третью — гражданские строители.