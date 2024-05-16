Официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге для журналистов прокомментировал заявление, сделанное госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном в Киеве. Высокопоставленный чиновник тогда впервые признал, что Вашингтон заинтересован в победе Украины и власти республики сами должны решать, как пользоваться представленным им оружием.
Мы не поощряем и не разрешаем наносить удары по российской территории, но мы также неоднократно говорили, что Украина в конечном итоге сама принимает решения о своих военных ударах и операциях, — подчеркнул Патель.
Журналисты поинтересовались, какое наказание ждет Киев, если он применит оружие США при ударе по России. Ведант Патель от ответа уклонился.
Украина должна сама принять решение о начале переговоров с Россией, заявил ранее Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве. По его словам, Вашингтон поддержит украинские власти, когда это произойдет.
Блинкен также сказал, что США направят дополнительное финансирование в объеме $2 млрд на закупки вооружений Киевом и производство оружия на Украине. Средства нужны для развития ВПК страны и призваны дать Киеву возможность закупать вооружение у других государств, в том числе у США.