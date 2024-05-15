Блинкен рассказал, зачем США направят Украине дополнительные $2 млрд Блинкен: США направят еще $2 млрд на производство оружия на Украине

Фото: Alina Smutko/ REUTERS

Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба

США направят дополнительное финансирование в объеме $2 млрд на закупки вооружений Киевом и производство оружия на Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал Госдепартамент США. Средства предназначены для развития военного производства в стране и призваны дать Украине возможность закупать вооружение у других государств, в том числе у США.

Сегодня я хочу объявить о дополнительной помощи в $2 млрд в качестве военного финансирования Украины, — заявил Блинкен.

Госсекретарь добавил, что в Вашингтоне делают все, чтобы поспособствовать стратегическому успеху Киева на поле боя. На мероприятии присутствовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев говорит о тревоге в администрации президента США Джо Байдена. По ее словам, беспокойство США связано с ситуацией на фронте.

До этого Блинкен заявил, что в США считают необходимым перевести поддержку Украины на устойчивый уровень. У Вашингтона есть план, который позволит Киеву перестать «полагаться на других в обеспечении своей безопасности», заявил он.