Блинкен назвал условие для начала переговоров по Украине Блинкен: Украина должна сама принять решение о переговорах с Россией

Украина должна сама принять решение о начале переговоров с Россией, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве. Ролик опубликован в Telegram-канале «Смотри». По его словам, Вашингтон поддержит украинские власти, когда это произойдет.

Что касается переговоров, то эти решения принимать Украине, а не США или иной другой стране, — подчеркнул он.

Блинкен 14 мая прибыл в Киев с двухдневным визитом. Он заявил, что в США считают необходимым перевести поддержку Украины на устойчивый уровень. У Вашингтона есть план, который позволит Киеву перестать «полагаться на других в обеспечении своей безопасности», добавил он.

Как считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, поездка госсекретаря США говорит о тревоге в администрации президента Джо Байдена. По ее словам, беспокойство Вашингтона связано с ситуацией на фронте.

При этом экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров предположил, что Блинкен совместно с Киевом может готовить атаку на Крымский мост. Он подчеркнул, что после отъезда американского политика из украинской столицы следует ожидать новых провокаций, которые будут иметь радикальный характер.