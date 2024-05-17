Зеленский объяснил причины плохого состояния фортификаций под Харьковом Зеленский объяснил качество фортификаций под Харьковом условиями строительства

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Плохое состояние оборонительных сооружений ВСУ на Харьковском направлении связано с условиями строительства, объяснил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, которые приводит агентство «РБК Украина», первые две фортификационные линии строили военные, а третью — гражданские строители. Им, по его словам, было проще это делать из-за отдаления от линии соприкосновения. Поэтому, уточнил он, она получилась «самая мощная».

Ранее украинский президент объяснил причины прорыва российских сил в этом направлении. По его словам, быстрое продвижение ВС РФ произошло из-за нехватки средств ПВО у ВСУ. Также роль сыграло промедление западных стран с поставками оружия, добавил он.

До этого президент заявил, что на сегодняшний день ситуация в Харьковской области «в целом контролируемая», однако это оперативное направление остается крайне сложным. Он добавил, что Киев будет усиливать находящиеся на данном участке фронта подразделения.

Между тем США считают положение украинских войск «невероятно отчаянным». Однако, по словам заместителя официального представителя Госдепартамента Веданта Пателя, военная помощь может привести к изменениям на поле боя.