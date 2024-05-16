В США признали положение ВСУ невероятно отчаянным Госдеп США: положение ВСУ невероятно отчаянное

Фото: МО Украины

США считают «невероятно отчаянным» положение украинских войск, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель, передает РИА Новости. Он добавил, что военная помощь может привести к изменению на поле боя.

Очевидно, что ситуация невероятно отчаянная. Мы знаем, что это сложное время, но мы также уверены, что военная помощь сможет привести к изменениям на поле боя, — заявил он.

Газета The New York Times писала, что ВСУ ждут серьезные потери, если украинское командование отдаст приказ защищать Харьковскую область, чтобы не допустить продвижения российской армии. Отмечается, что украинские войска крайне истощены, а оружие из недавнего пакета американской помощи только начинает поступать на линию фронта.

Ранее сообщалось, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины перебросил на Харьковское направление бойцов диверсионного подразделения «Кракен». Перед ними поставили задачу остановить продвижение ВС России.

Президент страны Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день ситуация в Харьковской области «в целом контролируемая», однако Харьковское направление остается крайне сложным. Он добавил, что Киев будет усиливать находящиеся на нем подразделения.