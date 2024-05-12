Украине предрекли гигантские потери в боях за Харьковскую область NYT: Украина потеряет большую часть армии, если не сдаст Харьковскую область

Фото: МО Украины

Киев потеряет еще больше войск, если украинское командование отдаст приказ защищать Харьковскую область от наступления Вооруженных сил РФ, пишет The New York Times со ссылкой на австралийского генерала в отставке Мика Райана. Он убежден, что ближайшие недели для подразделений ВСУ на востоке страны будут очень мрачными.

Если украинцы решат держать территорию любой ценой, то они потеряют еще больше соединений своей и так малочисленной армии, — сказал экс-офицер.

По мнению автора статьи, украинские войска крайне истощены, а оружие из недавнего пакета американской помощи только начинает поступать на линию фронта.

Telegram-канал «Военный обозреватель» 12 мая сообщил, что Вооруженные силы России вошли в один из ключевых опорных пунктов украинской армии в Харьковской области. По его информации, речь идет о городе Волчанске. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Харьковской области накануне вечером, 11 мая, ВС России нанесли удары по местам скопления техники и личного состава украинской армии. По его словам, взрывы были слышны как в пригороде Харькова, так и в центре города. Минобороны России также не комментировало эту информацию.