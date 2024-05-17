Зеленский раскрыл, какие гарантии Киев хочет от Запада Зеленский: Украина должна получить от Запада гарантии ядерной безопасности

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет получить от стран Запада гарантии безопасности в энергетической сфере, включая ядерную. Глава государства также заявил, что украинская сторона рассчитывает на свободное судоходство в водной акватории Черного моря, передает ТАСС.

Мы хотим в результате получить коммюнике. Хотим получить энергетическую безопасность, включая ядерную. Все в этом заинтересованы, и это может дать нам возможность сделать прогноз на следующую зиму, — сказал он.

Также Зеленский отметил, что Киев готов сделать «серьезный шаг» в вопросе обмена пленными с Россией. Глава государства добавил, что Запад не стремится к принуждению Украины к переговорам по мирному урегулированию конфликта. Однако, по его словам, в мире наблюдается соответствующая «атмосфера».

Ранее радиостанция Europe1 сообщила, что лидеры западных стран рассчитывают убедить президента Украины Владимира Зеленского принять принцип переговоров. Для достижения этой цели западные правительства готовят скоординированные дипломатические действия.