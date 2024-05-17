На Западе собираются убедить Зеленского пойти на переговоры Europe1: Запад готовится убедить Зеленского согласиться на переговоры

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Лидеры западных стран рассчитывают убедить президента Украины Владимира Зеленского принять принцип переговоров, сообщает радиостанция Europe1 со ссылкой на источники. По их информации, для этой цели государства готовят согласованные дипломатические меры.

Западные правительства готовят скоординированные дипломатические действия для того, чтобы убедить Владимира Зеленского принять принцип переговоров, — говорится в публикации.

Радиостанция добавила, что на фоне возможного развития кризиса по менее благоприятному для Украины сценарию она будет вынуждена сделать выбор в пользу переговоров. Источники полагают, что конфликт может привести к открытию нового фронта российскими войсками.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что глава государства и председатель КНР Си Цзиньпин очень подробно обсудили конфликт на Украине в ходе переговоров, состоявшихся в Пекине. Он отметил, что беседа политиков прошла в формате тет-а-тет.

До этого официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон не поощряет и не разрешает атаки Киева на российские территории. По его словам, Украина сама принимает решения о своих военных ударах и операциях.