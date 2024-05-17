«Очень подробно»: Ушаков оценил беседу Путина и Си Цзиньпина об Украине Ушаков: Путин и Си Цзиньпин говорили об Украине подробно в формате тет-а-тет

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/РИА «Новости»

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин очень подробно обсудили конфликт на Украине в ходе переговоров, прошедших в Пекине 16 мая, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, беседа политиков прошла в формате тет-а-тет.

Очень подробно, это было в формате тет-а-тет даже, не узкий состав, а тет-а-тет, когда председатель [КНР] вместе с нашим президентом беседовали отдельно, — сказал Ушаков.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Москва и Пекин считают правильным политическое урегулирование конфликта на Украине. По словам политика, власти Китая надеются на скорейшее восстановление мира и стабильности на Европейском континенте. В ходе встречи Путин также выразил признательность Пекину за инициативы, выдвигаемые им по урегулированию украинского кризиса.

После прошедших в Пекине переговоров Госдепартамент США выставил ультиматум, заявив, что Китай не может быть на стороне России, если планирует развивать сотрудничество с западными странами. По информации ряда СМИ, руководство НАТО и стран — участниц G7 придерживается аналогичной позиции.