Си Цзиньпин высказался о возможном урегулировании кризиса на Украине Си Цзиньпин: КНР и РФ сочли правильным политическое решение кризиса на Украине

Китай и Россия считают правильным политическое урегулирование конфликта на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, слова которого передает ТАСС. Он также отметил, что Пекин надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности на Европейском континенте.

Позиция Китая по этому вопросу последовательна и ясна. А именно: соблюдение норм и принципов устава ООН, уважение государственного суверенитета и целостности всех стран, — заявил Си Цзиньпин.

В свою очередь, Путин заявил, что Москва признательна китайской стороне за инициативы, которые выдвигаются Пекином по урегулированию украинского кризиса. Российский лидер также пообещал проинформировать председателя КНР о ситуации на Украине вечером в ходе неформальной встречи.

Мы признательны китайским друзьям, коллегам, за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы, — заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует любые мирные инициативы по Украине, которые будут обсуждаться и на переговорах в Китае. По его словам, Москве импонирует видение ситуации с китайской стороны. Представитель Кремля назвал предложения Пекина конструктивными.