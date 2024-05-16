В Кремле раскрыли, чей мирный план по Украине импонирует России Песков: Россия приветствует любые мирные инициативы Китая по Украине

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/РИА «Новости»

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Россия приветствует любые мирные инициативы по Украине, которые будут обсуждаться и на переговорах в Китае, сообщил РЕН-ТВ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москве импонирует видение ситуации с китайской стороны, назвав предложения Пекина конструктивными.

Украина обязательно будет обсуждаться. В целом мы приветствуем любые инициативы мирные, и в том числе Москве, конечно, импонирует и видение китайской стороны возможных перспектив, возможной почвы для начала каких-то попыток по урегулированию ситуации, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что дискуссия вокруг разрешения украинского кризиса будет очень напряженной. Он напомнил, что Киев на законодательном уровне исключает возможность переговоров с Москвой.

Поэтому процесс этот длительный, но конструктивная позиция китайской стороны импонирует нам, — заключил Песков.

Ранее сообщалось, что переговоры лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе стартовали в Пекине. Встреча с участием делегаций проходит в Большом восточном зале Дома народных собраний.

Ожидается, что контакты в таком составе продлятся около часа. С российской стороны выступают первый вице-премьер Денис Мантуров, зампреды правительства Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко.