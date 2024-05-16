В Пекине стартовали переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе

Фото: kremlin.ru

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Переговоры лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе стартовали в Пекине. Встреча с участием делегаций проходит в Большом восточном зале Дома народных собраний, передает ТАСС.

Ожидается, что контакты в таком составе продлятся около часа. С российской стороны выступают первый вице-премьер Денис Мантуров, зампреды правительства Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко.

Россию также представляют глава МИД Сергей Лавров, замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, посол в КНР Игорь Моргулов, глава Минприроды Александр Козлов, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.

Кроме того, в переговорах задействованы глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, председатель Российско-Китайского делового совета Геннадий Тимченко, бизнес-омбудсмен Борис Титов, гендиректор РЖД Олег Белозеров. Также в составе российской делегации — президент и председатель правления «Сбера» Герман Греф, Олег Дерипаска и другие.

В ходе встречи с китайским лидером в узком составе Путин отметил, что Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества. Он подчеркнул, что в 2023 году двусторонний товарооборот увеличился почти на четверть, достигнув отметки в $227 млрд.