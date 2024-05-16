«Солидный багаж»: Путин оценил сотрудничество с Китаем Путин: Россия и Китай наработали солидный багаж практического взаимодействия

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в Китай

Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Он напомнил, что в 2023 году двусторонний товарооборот увеличился почти на четверть, достигнув отметки в $227 млрд, передает ТАСС.

В Москве и Пекине наработан действительно солидный багаж практического сотрудничества, — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что Китай — главный партнер РФ в торгово-экономической сфере. Москва оказалась на четвертой строчке в списке стран — торговых партнеров Пекина по итогам 2023 года, пояснил он. Фундаментальную роль в этом сыграло утверждение Плана развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года по итогам визита Си Цзиньпина в Москву в марте прошлого года, сказал Путин.

Президент РФ добавил, что между странами расширяются гуманитарные контакты, взаимодействие в области высоких технологий, инноваций, инфраструктурного строительства и транспорта. В 2024–2025 годах планируется проведение перекрестных Годов культуры России и Китая.

Ранее стало известно, что Путин передвигается по Пекину на Aurus. Журналисты показали кадры, на которых глава государства садится в отечественный автомобиль. На видео российские лидер покидает аэропорт и отправляется на встречу с китайским коллегой.