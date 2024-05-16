Стало известно, как Путин передвигается по Пекину Путин передвигается по Пекину на лимузине Aurus с кортежем

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в Китай

Президент России Владимир Путин передвигается на Aurus по Пекину в рамках своего первого зарубежного визита после переизбрания, передает РИА Новости. Журналисты показали кадры, на которых глава государства садится в отечественный автомобиль.

Он покинул аэропорт и направился на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Отмечается, что машину с Путиным сопровождали китайская полиция и кортеж из мотоциклов.

Путин прилетел в Пекин в ночь на 16 мая. Утром он прибыл в Дом народных собраний в Пекине, где начались переговоры с лидером Китая в узком составе. Ожидается, что российский лидер пробудет в Китае до 17 мая и побывает в Харбине.

На встрече с Си Цзиньпином Путин заявил, что Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества. Он напомнил, что в 2023 году двусторонний товарооборот увеличился почти на четверть, достигнув отметки в $227 млрд.

Ранее стало известно, что Путин прибыл на свою инаугурацию на обновленном Aurus Senat. Машину оснастили дополнительной камерой кругового обзора. Кроме того, в нее встроили инфракрасную камеру утомляемости водителя. У автомобиля заменили переднюю оптику, поменяли бампер, капот, решетку и крылья, а также сузили фары. Дизайн был полностью разработан отечественными специалистами.