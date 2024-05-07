Стало известно о реакции Си Цзиньпина на критику из-за связей Китая с РФ NYT: Си Цзиньпин рассердился на попытки Запада осудить Китай за дружбу с Россией

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин «рассерженно отреагировал» на попытки Запада осудить Китай и оказать на него давление из-за дружеских отношений с Россией, сообщает The New York Times. По информации газеты, в ходе переговоров в Париже европейские политики попытались надавить на Пекин по теме конфликта на Украине. Однако китайская сторона не предприняла каких-либо действий в отношении России.

Председатель Китая Си Цзиньпин решительно выступил против критики его страны за ее тесные отношения с Россией , заявив, что «против того, чтобы этот кризис использовался для того, чтобы переложить ответственность на третьи страны, очернить их репутацию, и инициировать новую холодную войну», — следует из публикации.

В ответ Си Цзиньпин напомнил, что Китай не имеет никакого отношения к украинскому конфликту, а также не занимает в нем какую-либо сторону. Авторы предположили, что этим он обратился, в частности, к США. По мнению американской стороны, КНР помогает России, продолжая покупать у нее нефть и газ.

До своей поездки в Париж Си Цзиньпин выразил надежду, что этот государственный визит поспособствует укреплению взаимного политического доверия между Китаем и Францией. Он также рассчитывал усилить обмены между странами.