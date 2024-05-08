Китай поздравил Путина со вступлением в должность президента России

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Си Цзиньпин

Китай поздравляет президента России Владимира Путина со вступлением в должность руководителя государства, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Он напомнил, что ранее председатель КНР Си Цзиньпин направил послание Путину, где поздравил его с переизбранием, передает ТАСС.

Китай поздравляет президента Путина со вступлением в должность. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание президенту Путину, в котором поздравил его с переизбранием, — сказал представитель китайского МИД.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направит президенту РФ Владимиру Путину письмо в связи с его инаугурацией. По словам официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика, он делает так каждый раз при вступлении в должность главы какого-либо государства или повторной инаугурации.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к президенту России Владимиру Путину после инаугурации, подчеркнул, что порой глава государства должен принимать «грозные решения». Предстоятель РПЦ добавил, что зачастую эти «грозные решения» связаны с жертвами, но они никогда не осуждались ни Церковью, ни народом, поскольку всегда принимались во благо государства и его граждан.