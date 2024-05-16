США поставили Китаю ультиматум из-за визита Путина в Пекин Newsweek: Китай должен выбрать между Россией и Западом

Госдепартамент США утверждает, что Китай не может быть на стороне России, если планирует развивать сотрудничество с западными странами, пишет Newsweek со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве. Уточняется, что такой же позиции придерживаются НАТО и G7. Такой ультиматум прозвучал на фоне визита президента России Владимира Путина в КНР.

Если Китай заявляет о том, что хочет хороших отношений с Европой и другими странами, он не может продолжать подпитывать крупнейшую угрозу европейской безопасности, — сказал собеседник издания.

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 16 мая провели переговоры. Главы государств встретились в Большом восточном зале Дома народных собраний в Пекине. Беседа российского и китайского лидера продлилась порядка 2,5 часа. Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров подписали ряд документов.

Главы РФ и КНР после официальной встречи также провели неформальные переговоры. Беседа Путина и Си Цзиньпина прошла в правительственной резиденции Чжуннаньхай за закрытыми дверями и продлилась четыре часа. Затем к ним присоединились еще по четыре человека с каждой стороны. От России на обеде присутствовали главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.