Путин завершил переговоры с Си Цзиньпином

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Большом восточном зале Дома народных собраний в Пекине завершены, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Суммарно они продлились порядка 2,5 часа.

Переговоры с участием российской и китайской делегаций прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. Далее ожидается подписание документов и заявления для СМИ.

В переговорах в расширенном составе принимали участие первый вице-премьер Денис Мантуров, зампреды правительства Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко.

Россию также представляют глава МИД Сергей Лавров, замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, посол в КНР Игорь Моргулов, глава Минприроды Александр Козлов, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.

В ходе встречи с китайским лидером в узком составе Путин отметил, что Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества. Он подчеркнул, что в 2023 году двусторонний товарооборот увеличился почти на четверть, достигнув отметки в $227 млрд.