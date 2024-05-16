Путин оценил влияние сотрудничества России и Китая на обстановку в мире Путин: отношения России и Китая не направлены против кого-либо

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/РИА «Новости»

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе. По его словам, которые приводит РИА Новости, сотрудничество Москвы и Пекина направлено на стабилизацию обстановки на мировой арене.

Путин отметил, что Россия и Китай отстаивают принципы справедливости и демократии в мире. Глава государства указал на успешное взаимодействие государств в ряде международных организаций, в том числе ООН, БРИКС, ШОС и G20.

Настроены на дальнейшую гармонизацию интеграционных процессов на евразийском пространстве, сопряжение потенциалов ЕврАзЭС и вашей, дорогой друг, инициативы «Один пояс — один путь», — подчеркнул Путин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия приветствует любые мирные инициативы по Украине, которые будут обсуждаться и на переговорах в Китае. По его словам, Москве импонирует видение ситуации с китайской стороны, а предложения Пекина выглядят конструктивными.

Переговоры лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе стартовали в Пекине 16 мая. Встреча с участием делегаций проходит в Большом восточном зале Дома народных собраний.