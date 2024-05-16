Путин и Си Цзиньпин завершили неформальные переговоры в Пекине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Си Цзиньпин

В Пекине завершились неформальные четырехчасовые переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Отмечается, что после официальной встречи последовала беседа двух лидеров тет-а-тет, а затем — в формате «1 + 4».

Отмечается, что встреча прошла в правительственной резиденции Чжуннаньхай за закрытыми дверями. В неформальной обстановке Путин и Си Цзиньпин сначала прогулялись по парку и попили чай, затем за обедом к ним присоединились еще по четыре человека с каждой стороны. От России на обеде присутствовали главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут вечером 16 мая с участием некоторых членов российской и китайской делегаций. Помощник президента РФ добавил, что встреча будет «сверхузкой» и полностью закрытой.

Ранее военный корреспондент Александр Коц предположил, что Путин берет с собой в Китай нынешнего и бывшего министров обороны России, чтобы последний свел своего преемника с нужными людьми. По его мнению, речь идет о беспилотных системах и их применении на поле боя.