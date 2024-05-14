Названы участники неформальной встречи Путина и Си Цзиньпина Ушаков: во встрече Путина и Си Цзиньпина примут участие Белоусов и Шойгу

Фото: Zhang Ling/XinHua/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине

Кандидат на пост руководителя Министерства обороны России Андрей Белоусов и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу примут участие в неформальной встрече российского президента Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости. Мероприятие пройдет в рамках предстоящего визита российского лидера в Пекин.

В беседе с журналистами Ушаков отметил, что неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут вечером 16 мая с участием некоторых членов российской и китайской делегаций. Так, с российской стороны помимо Шойгу и Белоусова на встрече также будут сам Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров. Помощник президента РФ добавил, что встреча будет «сверхузкой» и полностью закрытой.

Ранее Ушаков сообщил, что во время переговоров Путина и Си Цзиньпина лидеры обсудят ситуацию на Украине и обстановку на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии. Также будет рассматриваться проблематика сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс — один путь». Он добавил, что основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества будут обсуждаться во время неформальной встречи лидеров, которая состоится в заключение первого дня работы.