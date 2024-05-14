Военкор предположил, почему Путин берет в Китай Белоусова и Шойгу Коц: возможно, Шойгу познакомит Белоусова с нужными людьми по БПЛА

Президент России Владимир Путин берет с собой в Китай нынешнего и бывшего министров обороны России – Андрея Белоусова и Сергея Шойгу, чтобы последний свел своего приемника с нужными людьми, редположил военный корреспондент Александр Коц. По его мнению, речь идет о беспилотных системах.

Путин берет в Китай Белоусова и Шойгу <...> Можно немного пофантазировать. <...> Нынешний министр обороны профессионально разбирается в беспилотных системах <...> А старый министр, ныне отвечающий за военно-техническое сотрудничество, прекрасно знает лично китайских генералов и промышленников и сможет познакомить их с преемником. И сведет его с людьми, отвечающими в НОАК за беспилотники, — написал Коц.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что неформальные переговорыПутина и Си Цзиньпина пройдут вечером 16 мая с участием некоторых членов российской и китайской делегаций. Так, с российской стороны помимо Шойгу и Белоусова на встрече также будут сам Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров. Помощник президента РФ добавил, что встреча будет «сверхузкой» и полностью закрытой.

Ранее Ушаков сообщил, что во время переговоров Путина и Си Цзиньпина лидеры обсудят ситуацию на Украине и обстановку на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии. Также будет рассматриваться проблематика сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.