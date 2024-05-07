В США объяснили, к чему приведет отправка американских войск на Украину Сакс: отправка американских войск на Украину приведет к мировой войне

Фото: МО Украины

Отправка войск США на Украину приведет к третьей мировой войне, объяснил на своей странице в Twitter (X) американский миллиардер и предприниматель Дэвид Сакс. Так он отреагировал на слова лидера демократов в палате представителей Конгресса США Хакима Джеффриса, который допустил отправку ВС США на Украину, если Киев потерпит поражение в СВО.

Сколько бы раз они ни повторяли эту идею, мы не можем допустить, чтобы она стала нормой. Это будет третья мировая война, — написал Сакс.

Накануне предложение Джеффриса прокомментировали и в Вашингтоне. Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что президент США Джо Байден «ясно дал понять, что этого не произойдет». При этом комментировать слова члена конгресса он отказался.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов считает, что власти США делают подобные заявления, чтобы отвлечь внимание рядовых граждан от внутренних проблем страны. По его словам, риторика о российской угрозе используется Вашингтоном как ресурс для удержания власти.

Россия тем временем намерена провести учения по подготовке и применению ядерного оружия. В Кремле назвали это решение ответом на заявления Запада о готовности ввести войска на Украину и ударах по России. По мнению экспертов, маневры должны показать серьезность Москвы в случае эскалации конфликта.