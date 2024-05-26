ВС РФ взяли под контроль населенный пункт под Харьковом Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Берестовое под Харьковом

Фото: МО Украины

Подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Берестовое под Харьковом, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Также российские бойцы атаковали 77-ю аэромобильную бригаду ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР.

ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм гаубицу М119 производства США, — говорится в сообщении.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что военнослужащие из отдельного разведывательного батальона 19-й дивизии Вооруженных сил Российской Федерации атаковали позиции ВСУ под Васильевкой в Запорожской области и захватили пленных. Он уточнил, что бойцы батальона провели штурм вражеских позиций при поддержке мотострелковых подразделений. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого появились кадры с последствиями удара российских войск по составу с техникой ВСУ. Военные поразили состав на станции Люботин. На кадрах видны поврежденные колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.