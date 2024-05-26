Рогов: ВС РФ штурмом взяли позиции ВСУ под Васильевкой и захватили пленных

Фото: МО РФ

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что военнослужащие из отдельного разведывательного батальона 19-й дивизии Вооруженных сил Российской Федерации атаковали позиции ВСУ под Васильевкой в Запорожской области и захватили пленных. Он уточнил, что бойцы батальона провели штурм вражеских позиций при поддержке мотострелковых подразделений. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Теперь вэсэушники больше не хотят воевать и призывают сослуживцев сдаваться, — отметил Рогов.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы РФ в ночь на 26 мая нанесли удары по военным объектам в городе Староконстантинове в Хмельницкой области. По его словам, были прилеты и по энергетическим объектам. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что командование Вооруженных сил Украины отправляет на погибель под Харьков лучшие войска. Одновременно аналитик указал, что ВС России на данном направлении достигают сразу двух целей: создают буферную зону и перетягивают украинскую армию с юга.