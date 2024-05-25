«Резервы уничтожаются»: на Западе озвучили положение ВСУ под Харьковом Риттер: ВСУ отправляют на гибель под Харьков лучше войска

Фото: МО Украины

Командование ВСУ отправляет на погибель под Харьков лучшие войска, заявил в интервью Youtube-каналу Dialogue Works экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Одновременно с тем, указал аналитик, ВС России на данном направлении достигают сразу двух целей: создают буферную зону и перетягивают украинскую армию с юга.

Украине пришлось отвести войска от восточной линии соприкосновения с критически важных участков фронта, включая Часов Яр, который украинцы отчаянно пытаются удержать любой ценой. Им пришлось отвести войска с этого направления на север, и это не просто какие-то подразделения, это лучшие части, которые есть на Украине — мобильные резервы, которые сейчас уничтожаются, — считает Риттер.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» ВС России в течение недели взяла под контроль село Старица в Харьковской области и продолжила отодвигать ВСУ. В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ пытались перехватить инициативу и контратаковали в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое, Липцы и Волчанск. По данным МО, в результате украинская сторона лишилась живой силы и техники пяти бригад ВСУ и четырех бригад, входящих в состав территориальной обороны.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации близ Кисловки Харьковской области. По его словам, интенсивные боестолкновения наблюдаются на Красноармейском и Кураховском направлениях в Донбассе.