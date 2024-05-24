Появились кадры последствий удара ВС РФ по составу с техникой ВСУ

Фото: МО РФ

Появились кадры, на которых запечатлены последствия удара российских войск по составу с техникой Вооруженных сил Украины. Фотографии представил Telegram-канал «Изнанка». По данным источника, ВС РФ ракетами поразили состав.

В результате обстрела повреждены колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда, — говорится в публикации.

Российские войска нанесли удар на станции Люботин. Также ВС РФ поразили цели на железнодорожной станции в Харькове. На кадрах видны разрушенные постройки и пламя. Удары пришлись и на железнодорожные пути. Стекла в здании вокзала были выбиты в результате поражения цели.

Ранее стало известно, что российские бойцы нанесли мощные удары по украинским объектам в Харькове и на севере области. ВС РФ били по Сортировочной станции, где хранится вся поступающая техника НАТО, прибывают ж/д составы. Здесь поставки сортируются и отправляются ближе к фронту. Военкор Геннадий Алехин отметил, что также были нанесены удары по ж/д станции в Люботине, которая расположена в 25 км от областного центра.

Журналист добавил, что в Волчанске российские штурмовики продвигаются с трех направлений. Противник, по его словам, пытается обстреливать Белгород и область с использованием РСЗО и БПЛА.