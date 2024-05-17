Стало известно о запрете Зеленского для СМИ брать интервью у Буданова «Резидент.ua»: офис Зеленского запретил СМИ брать интервью у Буданова

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Офис президента Украины Владимира Зеленского запретил СМИ брать интервью у начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, пишет украинский Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на ОП Украины. По его данным, причиной этому стала возросшая популярность Буданова среди населения Украины. Как отметили авторы канала, электорат экс-главкома ВСУ Валерия Залужного после его отставки стал перетекать к главе ГУР.

Наш источник в ОП сообщил, что офис президента запретил украинским СМИ брать интервью у Буданова, который стал главным актором симпатий в обществе среди военных, — говорится в публикации.

В начале мая Зеленский предупредил украинских военнослужащих ВСУ о приближении нового этапа вооруженного противостояния. Он считает, что российская армия готовится к наращиванию наступательной активности. Заявление прозвучало во время его визита в Национальную академию Госпогранслужбы Украины.

В свою очередь Буданов предположил, что ВС России начнут наступление в июне. По его словам, российские силы попытаются полностью занять территории ДНР и ЛНР. Главный разведчик Украины выразил уверенность, что продолжаться наступление будет до инаугурации нового президента США.