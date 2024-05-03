Зеленский обратился к военным с громким заявлением Зеленский предупредил военных о приближении нового этапа конфликта

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил военнослужащих ВСУ о приближении нового этапа вооруженного противостояния. Он считает, что российская армия готовится к наращиванию наступательной активности. Заявление, как передает пресс-служба главы государства, прозвучало во время его визита в Национальную академию Госпогранслужбы Украины.

Сейчас мы перед новым этапом войны, — сказал он.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что устами замглавы ГУР Украины Вадима Скибицкого поражение Киева признали президент Владимир Зеленский и глава управления разведки Кирилл Буданов. По словам Матвийчука, проблемы ВСУ будоражат умы киевских генералов.

Также Буданов предположил, что ВС России начнут наступление в июне. По его словам, российские силы попытаются полностью занять территории ДНР и ЛНР. Буданов выразил уверенность, что продолжаться наступление будет до инаугурации нового президента США.

До этого экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор обозначил цели руководства США, которое выделило новый пакет помощи Украине. По словам эксперта, Белый дом надеется замолчать полное и окончательное уничтожение украинской нации.