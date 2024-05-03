Военэксперт объяснил, почему замглавы ГУР начал хвалить армию России Военэксперт Матвийчук: устами Скибицкого Зеленский признал поражение Украины

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вадим Скибицкий

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что устами замглавы ГУР Вадима Скибицкого поражение Киева признали президент Владимир Зеленский и глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По словам Матвийчука, проблемы ВСУ будоражат умы киевских генералов.

Буданову самому стыдно говорить по этому поводу, он же все время обещает приехать в Москву, он же такой всесильный <...>. Проблемы ВСУ будоражат умы киевских генералов. Они поняли, что противостоять России невозможно, — отметил эксперт.

Матвийчук пояснил, что Скибицкий готовит почву на случай поражения Украины, так как он заявил, что, скорее всего, во второй половине 2025-го могут начаться переговоры Украины и России.

Скорее всего, устами Скибицкого говорит не только Буданов, но и Зеленский — хочет сказать украинцам, что, скорее всего, Киев ждет поражение, — подчеркнул Матвийчук.

Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов предположил, что ВС России начнут наступление в июне. По его словам, российские силы попытаются полностью занять территории ДНР и ЛНР. Буданов выразил уверенность, что продолжаться наступление будет до инаугурации нового президента США.