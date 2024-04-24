Американский полковник объяснил, зачем США влезли на Украину Полковник Макгрегор: цель США на Украине — продолжить кровопролитие

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Владимир Зеленский и Джо Байден

Руководство США, выделяя новый пакет помощи Украине, ставит перед собой цель продолжить кровопролитие, заявил на своей странице в соцсети Twitter (X) бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, ситуация в зоне боестолкновений складывается не в пользу Украины, а летом, продолжил он, ситуация для ВСУ только усугубится.

Надежда администрации [США] при отправке всех этих денег на Украину состоит в том, чтобы продолжать замалчивать полное и окончательное уничтожение украинской нации, — сказал он.

Ранее стало известно, что пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также о введении дополнительных санкций в отношении Китая прошел процедурное голосование в cенате Конгресса США. Объем пакета составил $95 млрд, Украине выделят $61 млрд.

Польский генерал Богуслав Пацек ранее заявил, что у Киева остался месяц, чтобы подготовиться к большому наступлению России, которое может начаться в конце мая. По его словам, через несколько недель на Украине начнется настоящий ад. Поддержка Запада поможет ВСУ продержаться несколько месяцев, но судьба конфликта уже предрешена, считает офицер.