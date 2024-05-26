В подполье раскрыли, как украинские уклонисты сбегают в Молдавию Подпольщик Лебедев: жители Украины бегут в Молдавию через транзитную зону

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что жители Украины нашли новый способ побега за границу, для этого они используют транзитную зону Молдавии. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о специальном участке на трассе из Одессы в другой украинский город — Рени.

Украинцы едут на машине по трассе Одесса — Рени, на которой есть транзитный участок молдавской территории между КПП, в этой транзитной зоне останавливаться нельзя, люди бросают на трассе машину и бегут в сторону молдавского села Паланка, — пояснил он.

Раньше, по словам Лебедева, украинцы специально покупали для этого дешевые автомобили, чтоб их не жалко было бросить. Однако теперь на транзитном участке все чаще можно заметить даже брошенные грузовики, добавил он.

Ранее власти Молдавии объявили о намерении укрепить сотрудничество с Украиной, чтобы усилить охрану границы и свести к минимуму факты ее незаконного пересечения. По словам главы МВД республики Адриана Эфроса, речь идет о жителях республики, которые пытаются сбежать на фоне всеобщей мобилизации. По словам министра, чаще всего границу с Молдавией незаконно пересекают мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.