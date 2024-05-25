Столтенберг призвал смягчить запрет на удары по РФ западным оружием

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары по признанной на международном уровне территории России поставленным Зарядом оружием, заявил в интервью изданию The Economist генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он предложил союзникам по Альянсу над этим задуматься, но, в то же время, подчеркнул, что Блок не будет отправлять свои войска на помощь Киеву.

Особенно сейчас, когда значительная часть боев разворачивается в Харькове <...> Отказывать Украине в возможности использовать эти вооружения для [ударов] по легитимным военным целям на российской территории означает усложнять им оборону, — подчеркнул Столтенберг.

При этом генсек Альянса отметил, что не ожидает большого прорыва ВС России в Харьковской области. Столтенберг допустил, что российские военнослужащие будут незначительно продвигаться вперед, добиваясь незначительных успехов. Глава НАТО также резко осудил европейских союзников по союзу, которые пообещали Киеву миллион снарядов, но до сих пор не поставили ни одного. Однако он подчеркнул, что Альянс не будет посылать свои армии на Украину и не намерен становиться стороной конфликта.