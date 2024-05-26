Удар по «Эпицентру», новое наступление России: что происходит на СВО 26 мая

Фото: МО РФ

Российские войска нанесли мощный удар по Харькову. Что стало целью удара, как идут боевые действия на Харьковском направлении, кто заявил о подготовке нового наступления ВС РФ?

Что стало целью удара по Харькову

25 мая по строительному гипермаркету «Эпицентр» на улице Героев Труда в Харькове был нанесен авиационный удар. В здании начался пожар и, предположительно, последующая детонация. Над городом поднялся огромный столб черного дыма. Украинские власти заявили, что в здании находилось якобы более 200 человек. Глава областной администрации Олег Синегубов заявил, что погибли не менее 12 человек, еще 43 пострадали, не менее 17 пропали без вести.

Между тем в российских силовых структурах сообщили ТАСС, что целью удара по «Эпицентру» в Харькове стал военный склад ВСУ, размещенный в торговом центре. Силовики отмечают, что ВСУ используют тактику «живого щита», защищая свои склады и командные пункты военными объектами.

Readovka отмечает, что на кадрах с последствиями прилета слышны звуки повторной детонации в горящем «Эпицентре». Торговый центр принадлежал украинскому миллиардеру Александру Гереге, при этом он же был владельцем ТЦ, на территории которого была спрятана РСЗО «Ураган», уничтоженная ВС РФ в апреле. В «Эпицентре» в короткие сроки были замечены военнослужащие ВСУ.

Политолог Сергей Марков предложил жителям Харькова покинуть город на период активных боевых действий.

«Правильный выбор для харьковчан сейчас — покинуть город на несколько месяцев. И вернуться в Харьков уже после его освобождения армией России», — написал он в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Фото: МЧС Украины

Как продолжается битва за Волчанск

В районе Волчанска и Липцев в Харьковской области продолжаются тяжелые бои. Как пишет Telegram-канал «Рыбарь», ВСУ продолжают переброску резервов на участок с других направлений и тыловых районов, пытаясь выбить российские силы с занятых позиций в Харьковской области. Сообщается о переброске восьми бригад ВСУ.

«Военкоры Русской Весны» отмечают позиционные боевые действия в районе Старицы и стрелковые бои в Волчанске. По данным Олега Царева, в Волчанске ВСУ подорвали мост между селами Тихое и Волчанские Хутора, чтобы избежать окружения и не дать российским войскам выйти во фланг обороне.

«Наши штурмовики выбивают противника из Тихого. У Липцев ВС РФ отбивают контратаки, которые наверняка станут активнее», — пишет Царев.

Минобороны РФ сообщило, что российским силам приходится проводить эвакуацию мирных жителей Волчанска, поскольку ВСУ при отступлении наносят удары по жилым домам.

Что происходит в Часове Яре

Ситуация в районе Часова Яра принципиально не поменялась, пишет Олег Царев: российские войска атакуют микрорайон Канал, ВСУ проводят контратаки.

«Штурмы тяжелые, но и продвижение есть — и в городе, и в лесополосе севернее Калиновки. На южном фланге наши штурмовики закрепились на правом берегу канала Северский Донецк — Донбасс», — отмечает блогер.

В 92-й штурмовой бригаде ВСУ рассказали The New York Times, что украинская оборона Часова Яра столкнулась с проблемами с боеприпасами и личным составом. Вместо снарядов используют беспилотники, которых у украинцев пока хватает.

Фото: МО РФ

Где готовится новое наступление ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек 20 мая, заявил, что ВС РФ собирают еще одну группировку войск для наступления к северо-западу от Харькова. Такое обращение он сделал из сгоревшей харьковской типографии.

«Россия готовится к попытке наступательных действий, и в 90 километрах отсюда на северо-запад у нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не хочет мира», — заявил Зеленский.

В Сети предположили, что речь идет о наступлении в Сумской области. Однако непосредственно Сумы находятся значительно дальше. Примерно в 90 км от Харькова находится Грайворон и российско-украинская граница, которая пересекает реку Ворсклу.

В свою очередь в Telegram-каналах распространяются видеозаписи артиллерийских ударов, предположительно, по приграничным районам Сумской области.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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