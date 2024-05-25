Россию ждет новая мобилизация? Кто это придумал, что говорят в Кремле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

У России нет потребности в новой волне мобилизации и в Кремле уже неоднократно об этом заявляли, подчеркнул Дмитрий Песков. Кто распускает слухи о новой мобилизации, как РФ пополняет свои вооруженные силы?

Что заявили в Кремле по поводу мобилизации

25 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вынужден был в очередной раз отвечать на вопросы о новой мобилизации в ВС РФ. Его попросили прокомментировать публикацию Financial Times. По версии FT, к концу 2024 или началу 2025 года России, возможно, придется снова прибегнуть к мобилизации. Об этом авторам статьи, корреспонденту FT в Москве Полине Ивановой и корреспонденту на Украине Кристоферу Миллеру, рассказал «человек, близкий к российскому военному руководству». То же самое им заявил бывший директор организации «Ночлежка» Григорий Свердлин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который в России объявлен в розыск.

«Вряд ли FT понимает реальную картину. Можно только сказать — вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев-контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности [в мобилизации] нет», — ответил Песков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Откуда идут слухи о новой мобилизации в России

Примечательно, что статья Financial Times рассказывает именно о том, что правительство России стремится избежать новой волны мобилизации. Для этого используются привлекательные условия для добровольцев: контракты на военную службу с высокими зарплатами, а также возможность пойти добровольцем по контракту из мест заключения. По утверждению разведки Великобритании, РФ удается пополнять ряды вооруженных сил на 30–40 тыс. человек в месяц.

Ранее в апреле «Коммерсант» сообщил, что следователи Следственного комитета рассказывают подследственным о возможности избежать наказания, подписав контракт с военными. FT прямо ссылается на адвоката Романа Кандаурова, который прокомментировал «Коммерсанту» такой метод набора добровольцев: он выразил опасения, что по контракту могут пойти служить действительно серьезные преступники.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Между тем слухи о продолжении мобилизации начались гораздо раньше. Так, 9 апреля «новую волну мобилизации уже в мае» предсказал военкор Владимир Романов. До этого он предсказывал волну мобилизации осенью 2023 года, утверждая, что «это уже очевидный факт».

Романов утверждал, что якобы видел некие документы с данными по мобилизации (но не расскажет подробностей из-за секретности). При этом неделей ранее, 3 апреля, «новую волну мобилизации в России» анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Россия на 1 июня готовит мобилизацию 300 тысяч, дополнительно 300 тысяч военных», — заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве, также не уточняя никаких деталей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что говорят власти и эксперты

Министр обороны Андрей Белоусов на общем заседании Совета Федерации 14 мая указал, что трудности в армии не означают новой волны мобилизации. Он подчеркнул, что набор добровольцев-контрактников сейчас важнее.

Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов заверил, что мобилизации в мае 2024 года не будет.

«Ни при каких условиях никакой мобилизации в мае не будет. Мобилизация — это пройденный этап. У нас сегодняшняя система комплектования вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках СВО», — объявил Андрей Картаполов.

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