Уничтожен военный склад ВСУ в торговом центре Харькова В силовых структурах сообщили об уничтожении военного склада ВСУ в Харькове

Фото: МЧС Украины

Представители силовых структур сообщили ТАСС об уничтожении военного склада Вооруженных сил Украины. Объект находился в торговом центре Харькова. По складу был нанесен удар.

В Харькове ВСУ используют тактику живого щита — устроили военный склад и командный пункт в торговом центре, который был выявлен нашей разведкой, — уточнил собеседник агентства и добавил, что объект ликвидирован.

Пленный украинский боец Николай Перепаленко ранее сообщил, что ВСУ не получали никакой помощи на Харьковском направлении. Солдат уточнил, что его товарищи не хотели защищаться и предпочли сдаться в плен ВС РФ. По словам бойца, у солдат заканчивались боеприпасы, о чем они сообщали по рации, однако помощи они не дождались и приняли решение сдаться.

Ранее появились кадры с последствиями удара российских войск по составу с техникой ВСУ. Военные поразили состав на станции Люботин. На кадрах видны поврежденные колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.

Также ВС РФ поразили средства на железнодорожной станции в Харькове. На фотографиях видно, как были разрушены постройки. Удары повредили и железнодорожные пути. Стекла в здании вокзала вылетели в результате поражения объекта.