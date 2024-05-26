Российские военные эвакуировали мирных жителей из Волчанска Минобороны: ВС РФ эвакуировали мирных жителей Волчанска из-под обстрелов ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.RU

Военнослужащие Северной группировки войск эвакуировали мирных жителей из Волчанска Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Им оказана квалифицированная медицинская помощь, уточнили в ведомстве.

Военнослужащие группировки войск «Север» эвакуировали из-под обстрелов ВСУ мирных жителей Волчанска, — говорится в сообщении.

В Минобороны рассказали, что при отступлении ВСУ наносят удары по жилым домам при помощи артиллерии и дронов-камикадзе. Подобной атаке подверглись жители Волчанска Константин и Светлана. Сейчас они находятся на лечении в одной из больниц Белгородской области. Им приходилось две недели укрываться в подвале. Мужчина получил ранение, женщина — контузию.

Мой дом обстреляли. В крышу попало. Только мы выскочили из подвала в «зеленку», дом упал. Это все, что у меня осталось, — рассказал Константин.

Ранее стало известно, что группировка войск «Север» в течение недели взяла под контроль село Старица в Харьковской области и продолжила отодвигать ВСУ. В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ пытались перехватить инициативу и контратаковали в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое, Липцы и Волчанск. В результате украинская сторона лишилась живой силы и техники пяти бригад ВСУ и четырех бригад, входящих в состав территориальной обороны.