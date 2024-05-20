Зеленский, Байден, «свинья в ермолке»? Кто подпишет капитуляцию Украины

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден

России не безразлична дальнейшая судьба Владимира Зеленского после утраты легитимности президентства 20 мая, заявил Дмитрий Медведев. Кем следует считать Зеленского после окончания его президентского срока, какую судьбу для него видит Россия, и кто может подписать капитуляцию Киева?

Что произошло с легитимностью Зеленского

20 мая истек срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Он вступил в должность в 2019 году и на 2024 год были запланированы новые выборы главы государства. 20 мая новый президент должен был принять присягу, но этого не произошло. Причиной этого является военное положение на Украине, которое было введено с началом СВО 24 февраля 2022 года и с тех пор каждые три месяца продлевается Верховной радой.

По версии украинских властей, закон о военном положении запрещает менять конституцию страны, избирать президента, Верховную раду и органы самоуправления. Однако эксперты с этим несогласны.

Политолог Анатолий Несмиян в статье на KM.RU указывает, что команда Зеленского к вопросу о легитимности власти после 20 мая 2024 года «подошла предельно наплевательски», найдя в конституции Украины норму, которая разрешает не проводить выборы в период военных действий. Однако эта норма касается только парламентских выборов.

Единственный орган, который мог обеспечить легитимность Зеленского — это Конституционный суд Украины. Однако он уже на второй год своего президентства вступил в жесткий конфликт с КСУ, и парализовал его при помощи американских санкций. Теперь статус Зеленского никак не урегулирован, так что любой документ, подписанный после 20 мая Зеленским, тоже может быть отброшен в случае необходимости по той же причине.

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press Владимир Зеленский

«Власть всегда сакральна. И всегда имеет источник. Монарх — бога, президент — народ. Выборы — это обязательный атрибут подтверждения сакральности, плевать на них нельзя. Если Зеленский принял решение не проводить выборы, он был обязан как политик подтвердить свое право на власть иначе. Но подтвердить не вызывающим никаких разночтений способом. Он этого не сделал, что только подчеркивает его недееспособность именно как политика», — констатирует политолог.

Украинский политический эксперт Владимир Цибулько выражается жестче:

»[Зеленский] из гаранта защиты прав граждан стал узурпатором, разрушителем конституции, за что придется отвечать. С Зеленским [на Западе] не перестанут общаться, но эффективность решений и динамика их принятия будут тормозиться. Не спроста ЕС передвинул начало диалога про членство Украины на момент после выборов в Европарламент. Выборы в Европарламент и коллизия со статусом президента после 20 мая в Украине создают реалии, которые требуют политического решения», — предупреждает он.

Telegram-канал «Милитарист» нашел ответ на вопрос о легитимности Зеленского после 20 мая: соответствующее решение было вынесено Конституционным судом Украины еще до вступления в должность Петра Порошенко, когда страной управлял врио президента Александр Турчинов, а украинские политики спешили после госпереворота отрешить от власти Виктора Януковича.

«Конституционный суд от 15 мая 2014 г. отметил, что положения ст. 103 Конституции Украины и других ее статей, определяющих конституционно-правовой статус президента Украины, не содержат норм, устанавливающих другой срок, кроме пятилетнего, на который граждане могут избирать главу государства, независимо от вида выборов (дежурных или внеочередных). Закрепленный ч. 1 ст. 103 основного закона пятилетний срок — единственный конституционно установленный срок, на который избирается президент», — приводит «Милитарист» сообщение КСУ.

Другого определения Конституционный суд Украины не выносил, а следовательно, с 20 мая Зеленский не является легитимным президентом страны.

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Владимир Зеленский в 2019 году после победы на выборах

Как оценили ситуацию с легитимностью Зеленского в России

17 мая президент Владимир Путин указал, что вопрос о легитимности Зеленского должны решать соответствующие органы украинской власти.

»[Легитимность Зеленского] это вопрос оценки. Эту оценку, конечно, прежде всего должен дать конституционный суд и вообще сама политическая система самой Украины», — подчеркнул Путин на пресс-конференции по итогу визита в Китай.

Именно на эту позицию Путина 20 мая сослался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС подробно объяснил российскую точку зрения на ситуацию с легитимностью Владимира Зеленского в качестве президента Украины. Медведев подчеркнул: пытаясь удержаться у власти, Зеленский нарушает законы собственной страны, как его союзники на Западе, которые поддержали отмену выборов.

«Для России окончательная утрата легитимности псевдопрезидентом бывшей Украины ничего не изменит. Он и так возглавляет враждебный России политический режим, который ведет с нами войну. А руководители стран, ведущих войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель. Для нас он и так военный преступник и утрата им официального статуса ничего не меняет», — указал зампред Совбеза.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Медведев

Кто сможет подписать капитуляцию Украины

Юрист по образованию, Медведев подчеркнул, что с юридической точки зрения о «законном преемнике» Зеленского говорить невозможно — но акт о безоговорочной капитуляции Украины может подписать «любая свинья в ермолке».

«У преступного режима нет и не может быть правомочного правителя. Он всегда тоже преступник. Что же касается номинального или фактического лидера (главаря) такого режима, им может быть кто угодно. Любая «свинья в ермолке», вспоминая меткое выражение Гоголя», — объяснил Медведев.

Он привел в пример в пример акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии, который 7 мая подписал начштаба Верховного командования вермахта генерал Альфред Йодль, которому соответствующий приказ отдал генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель по указанию гросс-адмирала Карла Дёница, назначенного Гитлером своим преемником на посту рейхспрезидента.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Медведев

Какой должна быть судьба Зеленского

В целом для международного права судьба руководителя Украины безразлична, указал Медведев: «Такое лицо останется для нас лишь правонарушителем». Но для России судьба Зеленского не безразлична.

«Дальнейшая судьба Зеленского нам не безразлична. Он должен быть пойман и предан суду за преступления против граждан России и украинцев. При невозможности доставки такого преступника должны применяться правила, практикуемые для террористов. Именно такая судьба постигла духовного учителя Зеленского — Степана Бандеру», — напомнил Медведев.

Степан Бандера, арестованный германскими оккупационными силами, отправлен в концлагерь Заксенхаузен, пережил войну и не попал в руки Красной Армии. После войны Бандера, которому за сотрудничество с британскими и американскими спецслужбами разрешили жить в Мюнхене, занимался пропагандистской деятельность. В октябре 1959 года Бандера был ликвидирован агентом КГБ Богданом Сташинским, который использовал пистолет-шприц с цианистым калием.

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