В Германии предложили защитить западными ПВО часть Украины Депутат бундестага Кизеветтер предложил сбивать российские ракеты над Украиной

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Страны, поддерживающие Украину, могли бы обеспечить западным областям республики защиту от российских ракет и дронов, заявил депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. По его словам, силы ПВО можно было бы установить на границе с Украиной так, чтоб их дальность достигала до 100 километров, передает ТАСС. Ранее такой вариант уже отвергли генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Коалиция желающих могла бы расширить действие своих систем ПВО на полосу в 70–100 км на западе Украины, — сказал он.

Благодаря такому шагу украинские военные могли бы сконцентрироваться на восточных областях, которые больше страдают из-за атак по воздуху, подчеркнул депутат.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что немецкая сторона предоставила Украине четвертую систему противовоздушной обороны IRIS-T. Утверждается, что данные установки за полтора года боевых действий доказали свою эффективность в защите украинских городов. Также отмечается, что Берлин выделил около €28 млрд на средства ПВО на нужды Вооруженных сил Украины.

До этого стало известно, что в Евросоюзе 27 мая состоится обсуждение новых военных поставок Украине. Уточняется, что в мероприятии примут участие министры иностранных дел 27 государств, входящих в состав союза.