Германия усилила ПВО Украины Spiegel: ФРГ усилила противовоздушную оборону Украины четвертой системой IRIS-T

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Германия предоставила ВСУ четвертую систему противовоздушной обороны IRIS-T, сообщает Der Spiegel. По данным издания, таким образом ФРГ усиливает защиту Украины от «российских авиаударов».

Федеральное правительство усиливает противовоздушную оборону Украины. <...> Сейчас Украина имеет четыре системы средней дальности IRIS-T и одну систему малой дальности IRIS-T. <...> За последние полтора года системы вооружения доказали свою эффективность в защите крупных украинских городов, — указано в сообщении.

Журналисты отметили, что в общей сложности Германия обещала поставить Украине девять ЗРК IRIS-T SLM и 11 ЗРК IRIS-T SLS. На данные цели Берлин выделил около €28 млрд.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев выразил мнение, что страны НАТО могут инвестировать бесконечное количество денег в ПВО на Украине, но это не имеет смысла. Он объяснил, что ударные системы всегда эффективнее с точки зрения соотношения инвестиций и урона, чем обеспечение обороны.

27 мая в Евросоюзе состоится обсуждение новых военных поставок Украине, сообщил высокопоставленный представитель объединения. По его словам, в мероприятии примут участие министры иностранных дел 27 государств — членов ЕС.