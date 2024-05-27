Отравленные боеприпасы, беспилотники: как ВСУ атакуют Россию ночью 27 мая

Фото: МО Украины

Украинская армия ежедневно атакует российские регионы. Какие территории РФ оказались в опасности в ночь на 27 мая, что известно о последствиях?

Над каким регионом нависла угроза удара ВСУ оружием с отравляющим веществом

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики предупредил о возможном ударе Вооруженных сил Украины боеприпасами с отравляющим веществом, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС ДНР. По имеющейся информации, ракетная опасность объявлена на всей территории региона.

«Информация от штаба теробороны: ракетная опасность! Планируется вражеский обстрел с применением боеприпасов с отравляющими веществами по всей территории ДНР», — приводят журналисты сообщение МЧС.

Брянская область

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что российская противовоздушная оборона уничтожила украинский беспилотник над территорией Навлинского района области. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Навлинского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале.

Белгородская область

В ночь на 27 мая сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа попали под обстрел ВСУ, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительной информации, никто не пострадал.

«В городе Шебекино в результате прилета боеприпаса во двор в многоквартирном доме в пяти квартирах выбиты окна, заявил губернатор Белгородской области. По его мнению, повреждено остекление в одном из подъездов и посечен фасад. Осколками посечены 12 автомобилей», — подчеркнул он.

Также глава Белгородской области рассказал, что в больницах Белгорода после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины продолжают оставаться на лечении 50 взрослых и двое детей. Губернатор в выходные посетил три медицинских учреждения в городе.

«Навестил пострадавших жителей, которым оказывают помощь в областной клинической больнице Святителя Иоасафа. В настоящий момент здесь получают лечение 24 человека из Белгорода, Белгородского и Волоконовского районов, Грайворонского и Шебекинского городских округов», — отметил Гладков по итогам одного из визитов.

В городской больнице № 2 лежат еще 26 местных жителей, добавил губернатор. Трое из них находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

9-летняя девочка и 8-летний мальчик проходят лечение в детской областной клинической больнице, обратил внимание глава региона. Оба ребенка, согласно информации врачей, находятся в стабильном состоянии, констатировал он.

Орловская область

Андрей Клычков, глава региона, в своем Telegram-канале заявил, что средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над областью. Пострадавших среди мирного населения зафиксировано не было.

«Пресечена очередная террористическая атака на наш регион — на территории Орловской области средствами ПВО сбит БПЛА. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы», — написал глава области.

Донецкая Народная Республика

Два дома повреждены в результате атак со стороны украинской армии в поселке шахты имени Гагарина, входящего в состав Горловки, сообщил глава Горловки Иван Приходько. Кроме того, была ранена мирная жительница.

«В результате украинской вооруженной агрессии в поселке шахты имени Гагарина (Никитовский район Горловки) повреждены два домостроения», — написал он в своем Telegram-канале.

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