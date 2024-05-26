Над российским регионом уничтожили беспилотник ВСУ Богомаз: ПВО сбила беспилотник ВСУ над Навлинским районом Брянской области

Фото: МО Украины

Российская противовоздушная оборона уничтожила украинский беспилотник над территорией Навлинского района Брянской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Навлинского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил, что Вооруженные силы Украины выпустили несколько снарядов РСЗО «Ольха» по Шебекинскому городскому округу, два из них были сбиты. Женщина при обстреле получила контузию, уточнил он. Кроме того, повреждения были зафиксированы в 20 частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы.

До этого в результате ракетной атаки украинских военных на территорию Крыма в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих, сообщал глава региона Сергей Аксенов. По его информации, в районе Алушты зафиксировали попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения.