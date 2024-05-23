В Крыму в результате атаки ВСУ погибли люди В результате ракетной атаки ВСУ в Симферопольском районе погибли два человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на территорию Крыма в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих, написал в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. Он принес соболезнования их близким и родным.

Также в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники МЧС, — добавил Аксенов.

Сергей Аксенов ранее сообщал о диверсанте, который подорвался на собственном взрывном устройстве. Инцидент произошел в Кировском районе республики. Диверсант пытался заложить бомбу на железнодорожных путях.

Никакой сухопутной операции со стороны Украины Крыму гарантированно не угрожает, заявлял Аксенов. Он подчеркнул, что Крымский мост защищен со всех направлений — с воздуха, земли и водного пространства.

Также Сергей Аксенов информировал, что благодаря профессионализму и бдительности сотрудников ФСБ удалось предотвратить теракт на железной дороге в Крыму. Он выразил свою благодарность спецслужбам за надежную защиту региона. По его словам, завербованные украинскими спецслужбами мужчина и женщина были задержаны. Они также фотографировали места проживания российских военнослужащих, позиции ПВО и передавали своим кураторам координаты объектов топливно-энергетического комплекса в регионе.