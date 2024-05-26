Женщина пострадала при обстреле Белгородской области из РСЗО «Ольха»

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины выпустили несколько снарядов РСЗО «Ольха» по Шебекинскому городскому округу, два из них были сбиты, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительной информации, женщина получила контузию. Кроме того, повреждения зафиксированы в 20 частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы.

Над Шебекинским городским округом сработала наша система ПВО — сбиты два снаряда РСЗО «Ольха» на подлете к городу. По предварительной информации, пострадала одна мирная жительница. Женщина с контузией обратилась в районную ЦРБ. После оказания медицинской помощи будет переведена для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 города Белгорода, — написал Гладков.

Он добавил, что повреждены 9 автомобилей, один из них полностью сгорел. На территории промзоны произошло возгорание, собственными силами жителей оно было потушено.

Также повреждены линии водо-, газо- и электроснабжения. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется, — сообщил Гладков.

Ранее он заявил, что система ПВО сбила над Белгородским районом украинский беспилотник самолетного типа. Был поврежден легковой автомобиль, пострадавших нет. К месту происшествия стянулись оперативные службы.